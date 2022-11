En conferencia de prensa «mañanera», en las instalaciones de la Décima Región Naval de Manzanillo, Colima, el jefe del Ejecutivo –sin precisar números- dijo que no irá más gente porque no habría los camiones suficientes para que trasladen a todos los que quieren ir.

«Y no va a ir más [gente] porque no hay cómo trasladarse, no habría camiones para tanta gente que quiere ir, porque tenemos el respaldo; ofrezco disculpas, pero como están dale y dale y muele y muele, les tengo que estar recordando que tenemos el 70% de apoyo a la población».