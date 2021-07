MÉXICO.- Al entrar en vigor la veda electoral como motivo de la consulta de juicio a los actores políticos del pasado, prevista para el 1 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que no opinará acerca de dicho ejercicio ciudadano que busca enjuiciar a los expresidentes de la república.

A pregunta expresa sobre la suspensión de la propaganda de gobierno por la consulta, el primer mandatario señaló que, en espera de mayor información sobre la veda del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que este viernes los eventos en Guerrero, serían privados.

Ah, de la consulta, yo no voy a hablar ¿propaganda gubernamental? Pues son reuniones cerradas, no, no son abiertos, sí pero no son abiertos, es una reunión de evaluación”, precisó.

Previo, en conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, señaló que los corruptos tienen una base de apoyo muy grande, pues aunque hay quienes no se benefician de la corrupción, sí la respaldan.

Esto que yo decía ¿cómo es posible que no sólo existan corruptos, sino que tengan una base de apoyo muy grande? Yo estoy de acuerdo que el que se beneficia de la corrupción, claro que no estoy de acuerdo, pero puedo entenderlo, que diga: ‘no pues yo me estoy beneficiando’, pero hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción y, sin embargo, apoya a la corrupción”, dijo.

El presidente López Obrador afirmó que durante los gobiernos neoliberales, incluso desde el régimen de Porfirio Díaz, se dio el mayor saqueo de México, para el beneficio de unos cuantos.

Hay gente que piensa que robar es lo más natural, el que no roba es un tonto, tiene eso, aprovecha ahora que tienes oportunidad, no seas tonto. Es una mentalidad, afortunadamente, no pudo destruir todas las reservas de valores culturales que hay en nuestro pueblo”.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Guanajuato relevar al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa, pues aseguró que no ha dado resultados en materia de seguridad.

No es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo, en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible, si fuese gerente de una empresa, con esos resultados ya lo hubiesen corrido”, indicó.

López Obrador dijo que el gobierno no puede estar secuestrado por facciones o grupos de interés.

EVALÚA PROGRAMAS

En Chilapa, Guerrero, evaluó la aplicación de programas sociales de su gobierno.

En el acto de arranque de evaluación de Programas del Bienestar, afirmó que se debe atraer a los jóvenes a los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y frenar que la delincuencia tenga un ejército de gente.

La verdadera lucha es quitarle jóvenes a los grupos delictivos, que ningún joven se vea por necesidad tomar el camino de la delincuencia”.

VEDA ELECTORAL, EN MARCHA

A través de una circular fechada el pasado 13 de julio, las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, fueron informados de una nueva “veda electoral”, con motivo de la consulta popular para enjuiciar a los actores políticos del pasado.

De esta forma, del 15 de julio al 1 de agosto, el Gobierno de México no podrá difundir “logros, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía”, se establece en el documento.

Se hace de su conocimiento para su plena observancia, la prohibición de difusión de la propaganda gubernamental durante el periodo comprendido del 15 de julio al 1 de agosto de 2021, con motivo del ejercicio democrático de participación ciudadana de Consulta Popular convocada por el Titular del Ejecutivo Federal”, indica.

La circular reitera que durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en todos los medios de comunicación de la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.



Con Información de Excelsior