MÉXICO.- A unas horas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta un amparo presentado por empresarios en contra del etiquetado de alimentos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que este no prospere y que el máximo tribunal de justicia resuelva en favor de la salud de los mexicanos.

«Estoy seguro que los amparos no van a prosperar porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería, por lo menos se sabría, no nos vamos a quedar sin mencionarlo», dijo el Presidente.