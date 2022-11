ADVERTISEMENT

“Esas cosas no hay de que preocuparse (…) No hay nada que temer. Vamos hacia adelante”.

El reporte del órgano liderado por Alejandro Gertz Manero indica que el riesgo de amenaza se dio entre el 1 de diciembre del 2018 – cuando Andrés Manuel asumió la presidencia de México – y el 24 de mayo del 2022. No obstante, señaló el periodista Rivelino Rueda, la institución se limitó a brindar detalles de la fecha exacta o presuntos responsables.