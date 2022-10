“Vaya, por la foto del aeropuerto se nota que estás volando y sí, no me refiero a que viajes en avión”. “Demencia senil”. “Señor enséñele cómo administrar un país y legalizarla”. “Te va a hacer daño Chente , ya no hagas muina”, fueron algunos de los mensajes.

En las últimas semanas, ha estado en conversación el tema de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que, entre otras cosas, propuso cambiarle el nombre a instituto, la eliminación de los diputados y senadores plurinominales y una reducción de presupuesto al INE, aquí los detalles.

El debate sobre la reforma electoral propuesta por AMLO, en la cual el expresidente Vicente Fox dejó en claro su postura, apenas empieza, por lo que serán varias semanas de debate hasta decidir si se aprueba o no.

