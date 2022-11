Sus visitas a Sinaloa

Refirió una de las visitas fue por carretera y en dos hizo un sobrevuelo “porque inauguramos allá en Tamazula un cuartel porque estamos haciendo, una carretera de Tamazula a Canelas, que es el límite de Sinaloa con Durango, y estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua”.

Indicó que fue al municipio de Guadalupe y Calvo en enero, “una helada que había que ponerle cadenas a las llantas y estuve en ese tiempo, estaba nevando, es la parte más fría, y estuve en la sierra de Chihuahua, no sólo fui a Guadalupe y Calvo, estuve en Madera y me quedé a dormir, me acuerdo que la temperatura estaba -8 grados, Y muchas veces por todos lados, me quedado a dormir, a ver, si conocen Chínipas en los límites de Chihuahua con Sonora, he estado por todos lados”.