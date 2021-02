México.- Las nuevas dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, que no han llegado a México por un rediseño en la distribución que hizo la compañía, llegarán hasta el 15 de febrero y no de forma anticipada como esperaba el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente López Obrador había dicho el pasado 29 de enero que, luego de una llamada con el CEO de Pfizer, nuevas dosis podrían llegar anticipadamente el 8 o 10 de febrero.

Sin embargo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que este viernes se recibió respuesta oficial de Pfizer, en la que mencionaron que no será posible la entrega anticipada debido a la últimas resoluciones tomadas por la Unión Europea en materia de vacunas.

«(El retraso) no es por voluntad de Pfizer y no es por desairar la petición que ha hecho el presidente López Obrador. Sencillamente es que las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea le impiden a Pfizer tener esa libertad de decisión. Entonces, no tendremos embarque anticipado ni el 8 ni el 10, de modo que llegará el 15 de febrero», detalló López-Gatell.

Hace una semana, la Unión Europea decretó que las farmacéuticas que tengan fábricas de producción en el bloque de 27 países deben pedir autorización a la región antes de exportar sus medicamentos, entre ellos la vacuna contra COVID.

Antes esto no ocurría, por lo que había libre exportación de vacuna, dijo el subsecretario de Salud.

Pero ahora farmacéuticas como Pfizer, que fabrica una parte de sus vacunas COVID en la Unión Europea, debe pedir la autorización, a la cual solo se le da ‘luz verde’ si se cumplen algunos requerimientos previos, como que se suministre de dosis a los países del bloque.

«Eso ha reducido la capacidad de las propias compañías de establecer algunas modificaciones a sus calendarios de entrega, quizá en favor de algunas naciones», explicó López-Gatell en referencia a los países de la Unión Europea.

Con información de El Financiero