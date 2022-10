“Tú dime a quién tengo que hacerle el pago. No te preocupes por el dinero, a mí me va bien y no hay nada mejor en lo que yo pueda gastarlo”, aseguró el empresario.

El padecimiento de Oliver comenzó con molestias menores, como cansancio, falta de apetito y letargo, por lo que sus padres lo llevaron al médico apenas el pasado 13 de octubre. Paulatinamente, su estado de salud empeoró y se le dificultó comer o hablar.

Sin embargo, ahora el menor Oliver está de mejor ánimo, según informaron sus familiares, mientras espera la operación con la que pueda continuar su vida.

