«Llamen a la patrulla» mujer transmite en vivo agresión física de su esposo

México.-Tania Green denunció en vivo la agresión de su esposo, Herminio Fernando Chanona exsecretario de Educación Pública de Chiapas y actual consejero del Partido Movimiento Ciudadano.

“Fernando me estás agrediendo.. me vas a lastimar… llamen a la patrulla” se escucha en el video dado a conocer. “Este hombre me quiere golpear”, dice a mujer en el video que transmitió en vivo a anoche por redes sociales.

También se aprecia que el hombre dice palabras altisonantes contra mujer, mientras ella le solicita que la deje en paz.

Tras la denuncia y los reportes hechos por los vecinos, personal de la Unidad Especializada de la Unidad Género de la Secretaría de Seguridad de Tuxtla Gutiérrez, llegó al sitio para trasladar a la mujer y a una menor de edad.

La intención de la autoridad, además de salvaguardar la seguridad de las mujeres, era para que la parte agredida interpusiera una denuncia contra su agresor, quien hasta el momento no ha hecho declaraciones al respecto.

Chanona fue secretario de Educación de Chiapas durante el periodo de Juan Sabines y actualmente es profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas.

Herminio Fernando Chanona Pérez, presidente del consejo del partido @MovCiudadanoMX en #Chiapas, fue denunciado por violentar a su pareja, quien pidió auxilio en las redes sociales, en el momento preciso en que era golpeada. pic.twitter.com/Cn4zyRyB1A — Isaín Mandujano (@isain) May 17, 2022

