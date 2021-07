México.- La legisladora sonorense indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena tienen miedo de investigar por su cuenta a los expresidentes, pues existe un pacto de impunidad con el exmandatario Enrique Peña Nieto.

Si ya saben que la gente sí quiere, pero les da miedo porque tienen un pacto de impunidad con Peña Nieto y les da pavor ir tras los expresidentes, por eso la echan para adelante (la consulta).

Señaló que el senador morenista Martí Batres desde hace dos años presentó una denuncia contra el gobierno anterior. “O tu denuncia está muy mal hecha o tus cómplices en el gobierno son unos ineptos”, dijo.

“No se dan cuenta que son ustedes los que están en el poder, no se dan cuenta que son ustedes los responsables de que no haya juicios a expresidentes, en la pregunta que quedó no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ni el nombre.

“Porque lo que ustedes quieren es usarlo para fines electorales por cobardes, por ineptos, por convenencieros, México es mucho país para senadores tan serviles y que se ponga el saco quien le quede”, concluyó la exmorenista.

Téllez señaló que si Morena quisiera podría iniciar la investigación y el juicio contra los expresidentes, pues son el partido en el poder, sin embargo, buscan utilizar el ejercicio democrático para usarlo electoralmente en el futuro.

Cabe recordar que el próximo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la consulta popular en todo el país.

Aunque la pregunta es para saber si los ciudadanos quieren que los “actores políticos del pasado” sean investigados, AMLO ha dicho que la consulta es para saber si los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser juzgados.

Tengo diferencias en algunos temas con la Senadora @LillyTellez, pero su resumen sobre la farsa de la "consulta" para "enjuiciar" ex presidentes es impecable. En dos minutos los exhibió, demoledor, nítido, merece difundirse masivamente. Vea usted, y si lo comparte, difúndalo. pic.twitter.com/vCbqTItywQ — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) July 2, 2021



