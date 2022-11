“¿Qué es lo que no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre, entonces eso no lo aceptan. Como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras generar ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto; esas son las dos cosas que van en la ley”, sostuvo.

En este contexto, reiteró que lo lamentable es que no sólo es una posición de una “élite fraudulenta de mapaches los que impiden una reforma constitucional para hacer valer a plenitud la democracia, sino que engañan a millones. Entonces, los engañados, muchos con buen nivel académico, además por honestidad y orgullo, deberían de leer la reforma, y tener el valor civil para decir: me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el presidente que ya creo cualquier mentira. No oigo, no veo, no razono; estoy ya dominado por la pasión, para no decir por el odio, porque esos son extremos”.