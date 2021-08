Estados Unidos.-Leonardo DiCaprio lanzó un tweet muy fuerte en contra del gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que señala de poner en peligro de extinción a la vaquita marina.

En su cuenta verificada, DiCaprio condenó al gobierno de México por no mantener la zona libre de pesca alrededor de las últimas vaquitas marinas que sobreviven en nuestro país.

El mes pasado, el gobierno de AMLO sustituyó la zona libre de pesca de “cero tolerancia” en el Alto Golfo de California, por una “tabla” de sanciones en caso de que se registren reiterados avistamientos de más de 60 barcos en la zona.

En entrevista con Mongabay Latam, el biólogo Alejandro Olivera explicó que la tabla de sanciones lo que hace es “tasar” la respuesta del gobierno dependiendo de cuántas embarcaciones entren a la zona de la vaquita marina.

Es decir, si se detectan hasta 20 embarcaciones, sólo se empleará 60% de la fuerza y recursos disponibles para disuadirlos; y la totalidad se usaría en caso de encontrarse hasta 65 navíos.

Sin embargo, activistas señalan que México no ha sido capaz siquiera de implementar las restricciones anteriores que prohibían las embarcaciones, por lo que la implementación de las sanciones será irrelevante, y por ende, una sentencia de muerte para la especie.

Hoy, Leonardo DiCaprio publicó en su cuenta Twitter sobre la crítica situación de la especie, de la que quedan únicamente 10 ejemplares:

“La marsopa vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo. Sin embargo, el gobierno mexicano ha levantado la prohibición de pescar en su hábitat, asegurando efectivamente que las 10 marsopas restantes morirán en las redes de enmalle”.

Para justificar su tweet, el actor y ambientalista compartió una nota en la que se acusa al gobierno de México de permitir la pesca en el hábitat de las vaquitas marina, zona que desde 2017 estaba prohibida para su protección y que el mismo DiCaprio promovió en tiempos de presidente Enrique Peña Nieto.

Expertos aseguran que al retirar la restricción, la vaquita marina está más amenaza al quedar expuesta a las redes de pesca en las que cae atrapada por error y muere ahogada.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 5, 2021