México.-Para pedir matrimonio, no cabe duda que se busca creatividad. Y no, no hace falta el dinero para que las personas lo hagan. Cada persona lo hace desde sus posibilidades. Sin embargo, quién pensaría que con un pozolito y unas tostadas se podría pedir matrimonio. Así lo hizo un joven y su caso ya se viralizó, aunque dividió opiniones. ¿No era el lugar? ¿El amor es lo único que importa?

Pero ¿qué pasó? De acuerdo con lo mostrado en el video, la pareja estaba comiendo tranquilamente un rico pozole. Sin embargo, al parecer las tostadas ya se habían acabado, así que la novia tuvo que abrir un paquete nuevo.

Al hacerlo y meter la mano para sacar una tostada, la joven encontró una caja roja en la que venía su anillo de compromiso. Visiblemente conmovida, la joven aceptó. El novio, hincado, le puso el anillo en su mano. El romántico momento estuvo acompañado del tema ‘Cásate conmigo’.

Como era de esperarse, el video de inmediato se volvió viral. Sin embargo, las opiniones fueron divididas, mientras que algunos celebraron el amor, otros se burlaron de la escena y sacaron a relucir su clasismo:

«Qué original»;»Con pozle, quien no»; «Wey me emocioné»; “Que naco, digo wow”; «Y qué tiene»; «El amor es lo único que im porta»; “Antes no lo puso en el pozole”; «no sean clasistas»;“Se me salió la lagrimita“; “dile que no”; “Romantic Styles”, se lee entre las reacciones.

