Nuevo Laredo.-Miriam Mariana Flores de 15 años con ocho meses de embarazo estaba en los últimos detalles para darle la bienvenida a este mundo a su bebé. Este escenario ya no será posible ya su vida fue arrebatada tras un ataque a balazos presuntamente por elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas

ADVERTISEMENT

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo 16 de abril en el kilómetro 8 del Libramiento Mex II, Carretera federal Nuevo Laredo-Piedras Negras. De acuerdo con los sobrevivientes, una camioneta de la Guardia Nacional lo siguió y les dispararon, lo que dejó tres personas sin vida y tres más heridas.

Entre las víctimas están Miriam Mariana Flores y su bebé que no alcanzó a nacer.

Para llegar al domicilio donde vivía la joven, en el fraccionamiento América en el kilómetro 18 rumbo a la carretera nacional, se toman entre 40 minutos y una hora, es el tiempo estimado desde el centro de la ciudad fronteriza de Tamaulipas.

Tras un camino de terracería, mayormente con maleza, se llegó al lugar y ahí estaba el féretro de color rosa, iluminado con veladoras y flores de color blanco, rojo y amarillo.

También estaba acompañado de una cobija, pañales, zapatitos y un trajecito azul que era para el bebé.

Y ahí estaba Miriam Mariana siendo velada con su bebé en brazos en el mismo féretro, una imagen que marcará a la familia deseando que fuera solo un sueño.

La señora Guadalupe Torres, cuñada de Miriam, compartió que ya tenía ocho meses de embarazo, faltando muy poco para que naciera el bebé y pronto le harían un baby shower.

“Sin palabras en este momento; todo lo que está pasando fue algo inesperado. El mes que entra le íbamos hacer su baby shower, ya tenía su ropita y todo preparado, ahí tienen sus cosas, yo le regalé ropa de mí de mi bebé también; ella andaba bien gustosa, un día antes me dijo que si yo le preparaba su baby shower”.

Mencionó que son inocentes, que no traían consigo ningún arma y les dispararon sin motivo, además que no les brindaron auxilio y no les importó que la joven estaba embarazada.

“A lo que yo sé, dicen que, en lugar de ayudarlos, le dicen que corrieran porque si no les dispararían, si ellos no traían ningún arma para defenderse ¿por qué se ponen así? Claro si hubiera andado en algo malo, que cumpla con su deber, pero ¿por qué le quitan la vida y mirando que está embarazada? Son personas que no tienen corazón, no tienen sentimientos”.

ADVERTISEMENT

Pide justicia a las autoridades ya que, destacó, se supone que los elementos están para ayudar a la ciudadanía, para traer seguridad y paz, sin embargo, dijo, fue todo lo contrario.

“Que se haga justicia porque pues un bebé inocente que no tenía nada que ver, esta chamaca no tenía nada de malo. Según están para cuidar a la gente y no es así, dijo Andrés Manuel López Obrador que ellos venían a dar paz, que no iban a andar buscando problemas, que él quería la paz en todo el estado, en todo México”.

La familia de Miriam Mariana le dará el último adiós este miércoles en el panteón nuevo municipal en el kilómetro 10.

Cabe mencionar que el esposo de Mariana, Luis Adán de 25 años de edad, sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital Laredo ya que recibió un disparo en el tórax.

Con Información de Comunicado