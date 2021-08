Chumel Torres, un influencer y youtuber que en múltiples ocasiones se ha mostrado como de oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó en contra de la comparación que hizo entre los indicadores de pobreza de Coneval y los envíos de remesas a México.

Cabe señalar que en la conferencia Mañanera de este 06 de agosto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador menospreció el informe de Coneval, donde se señala que los pobres en México ahora son 3.8 millones de personas.

«Las remesas no son un logro. Es gente que no encontró trabajo aquí porque está de la v3rga. Se fue. Manda dinero a su familia porque aquí está de la v3rga. Dejen de presumirlo. No sean de la v3rga», tuiteó Chumel Torres.

En su publicación explicó en muy pocas palabras lo que realmente significan las remesas, que es personas de regiones pobres de México se vieron obligados a migrar para conseguir mejorar ingresos económicos.

Es una acción constante del presidente de México Andrés Manuel López Obrador presumir la llegada de remesas al país, lo hace al menos dos o tres veces cada mes. Aunque no es la primera vez que se critica a AMLO por presumir la remesas, no deja de ser una postura que sigue vigente.

Las remesas no son un logro. Es gente que no encontró trabajo aquí porque está de la verga. Se fue. Manda dinero a su familia porque aquí está de la verga. Dejen de presumirlo. No sean de la verga. — Chumel Torres (@ChumelTorres) August 6, 2021



Con información de Debate