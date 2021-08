México.- El sector educativo será considerado una actividad esencial durante la pandemia, por lo cual podrá haber un regreso a clases presenciales aunque las entidades estén en Semáforo Rojo, anunció el Subsecretario Hugo López-Gatell durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“El semáforo, en este momento vigente, que presentamos públicamente hace un par de semanas y se publicó en el Diario Oficial hace unos días, requiere que liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al amarillo”, explicó.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló que la educación es una actividad esencial, por lo cual “no está sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el Semáforo Rojo”.

El pasado 20 de julio, López-Gatell presentó una iniciativa ante el Consejo Nacional de Salud para modificar los lineamientos del Semáforo Epidemiológico para que, aún en Semáforo Rojo, no exista el confinamiento ni cierres totales de lugares públicos, y se pueda regresar a clases presenciales.

En este sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró desde el pasado 25 de julio que se reiniciarían las clases del nuevo ciclo escolar a finales de agosto “llueva, truene o relampaguee”.

LÓPEZ OBRADOR: ES IMPORTANTE EL REGRESO A CLASES

El regreso a clases se aproxima en México. Foto: Cuartoscuro

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional el pasado 29 de julio, el mandatario federal criticó a los que se oponen al regreso a las aulas, pues refirió que éstos desconocen las consecuencias que tiene no asistir a clases presenciales.

“Hay una postura de que no haya clases. No sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. Vi hace dos o tres días una encuesta, claro, hay que ver sobre la veracidad. Esta encuesta en donde la mayoría dice ‘no al regreso a clases’. ¿Qué es eso?”, dijo el Presidente.

Además, López Obrador recordó que México es uno de los países en el mundo que ha mantenido las escuelas cerradas a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, insistió que es indispensable que los menores de edad regresen a clases “por el bien de todos”.

