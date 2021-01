México.- «Lady Tacos de Canasta», la mujer trans que saltó a la fama tras hacerse público un video en el que aparece gritando «tacos, tacos de canasta, tacos» en la Ciudad de México en 2016 y, además, tener varios episodios con policías de la capital que no la dejaban vender, hoy vuelve a ser tema de conversación.

La vendedora de tacos de canasta indicó la razón por la que no acudió a Masterchef México, en el que sería homenajeada.

Ante los cuestionamientos, Lady Tacos de Canasta apareció para hacer frente a la duda. Explicó que sí fue invitada, pero no reveló el motivo por la que no aceptó.

«Por qué siempre no aparecimos en el reto ‘tacos de canasta’ de MasterChef México. Chisme», compartió Marven.

«Respeten a las personas y sus identidades», «Qué vergüenza de pronombres», «Por qué la gente pregunta qué pasó, si es evidente la falta de empatía en la forma de comunicarse por parte de quien escribió ese texto», «Sr. ¿Es neta? ¿no se supone que Jacqueline L’Hoist trabaja en Azteca?», se lee entre las respuestas.

Finalmente, ante la ola de comentarios de apoyo, Marven aseguró que no fue ese el motivo por el que no aceptó.

Hicieron un chisme que ni al caso nadie hablaba del documento ami no me afecta que me digan señor porque los mexicanos no tuvimos educación para tratar a otros géneros ¡! La grabación se cancelo por el tema de la panadería #Chismosos

— Ladytacosdecanasta (@ladytacosdecana) January 17, 2021