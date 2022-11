AMLO no irá ni a fiestas de sus hijos

AMLO dijo que esta posibilidad esta abierta hasta que termine su mandato dependiendo de cómo estén las circunstancias.

Pero como expresidente no va a salir ni a fiestas, incluidas las bodas de sus hijos o los eventos importantes de sus nietos.

“Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato, a finales de septiembre del 24 y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social”

AMLO

Regalan un perro a AMLO

En la marcha del 27 de noviembre AMLO recibió apoyo de grupos de todos los estados del país.

Participaron simpatizantes, grupos de danzantes, grupos de música, personas con disfraces y hasta animales.

De la misma manera que sucedía luego de ganar la presidencia, se hicieron presentes diversos grupos y personas con animales, como uno que llevaba un águila.

En ese contexto recordó que un criador de gallos le había regalado uno y que en esta ocasión se acercó con otro. Incluso dijo que unas personas le quisieron regalar un perro.

AMLO agradeció la fraternidad del pueblo mexicano y dijo que esto es una lección que debería reconocerse en todo el mundo.

AMLO señaló que no hay que engañarse sobre que la gente no sabe diferenciar entre quién le tiene amor al pueblo y quién en el fondo lo desprecia, lo maltrata o lo considera inferior.

Lo más importante es el cambio de mentalidad, dijo, pues estamos viviendo un proceso de transformación en paz y hay un cambio de mentalidad mediante una revolución de las conciencias.

AMLO celebra participación de jóvenes en su marcha

AMLO celebró no solo que hayan participado empresarios que normalmente no se identifican a favor de la Cuarta Transformación sino sobre todo una participación activa y sustanciosa de jóvenes.

El presidente destacó que durante la movilización hubo negocios abiertos, no se rompió ni un vidrio y muchos intercambiaron alimentos.

Cabe recordar que se compartieron carnitas y otro tipo de alimentos dependiendo de cada estado, dijo que ese tipo de acciones ya las había visto en sus giras por todo el país pero en esta ocasión a una mayor escala, pues la marcha fue de 1.2 millones de participantes, de acuerdo con cifras oficiales.

Con información de SDPnoticias