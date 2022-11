“Yo espero que así se mantengan el PRI, PAN y PRD, aquí estuvimos todos sin colores partidistas, todos como ciudadanos y todos por la misma causa. A los partidos políticos no les conviene nada, que el INE no está ahí y el que se lo quiere apañar, López, no se va a salir con la suya”, expresó.

Acompañado por el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, Vicente Fox sostuvo que AMLO debería dejar de ser presidente y renunciar “si tiene un poco de sentido común”.

