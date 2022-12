México.- La oposición no ha podido levantar vuelo porque no defienden causas justas, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hacen más que denunciar y criticar, cuestionar e insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, dijo el mandatario ante las acusaciones penales presentadas por legisladores en su contra por desvío de recursos para lograr el acarreo en la marcha del pasado 27 de noviembre.