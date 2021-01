México.-Al garantizar el derecho a la información , el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no puede ser que redes sociales, como Facebook y Twitter, se erijan en la censura.

«No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la santa inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir porque va en contra de la libertad», expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este miércoles.

«Desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío. Incluso en el caso de Estados Unidos, es la principal enmienda», agregó.

«¿Eso quién lo regula o quién lo controla, cuáles son las normas, dónde están los estados nacionales? ¿La ONU? ¿Dónde están los organismos defensores de derechos humanos?», cuestionó el Presidente.

Asimismo, pidió invitar a un especialista porque «la mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos».

«Nosotros vamos, aquí en México, a atender este asunto», dijo y agregó que se busca que se garanticen las libertades y que no haya censura.

Al final de su conferencia, el presidente López Obrador puntualizó que no se va a dejar de reflexionar todo lo que tiene que ver con las redes sociales.

Con Información de Agencia