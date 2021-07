Cuando salió de la cárcel, 21 años de su libertad se habían desvanecido. Las autoridades mexicanas decidieron encerrarlo por un homicidio que no cometió, mientras su supuesta víctima vive en los Estados Unidos.

La historia de terror de Manuel Ramírez Valdovinos comenzó el 26 de mayo del año 2000. Él tenía 22 años, trabajaba como maestro en una escuela de música y ese día regresaba de su jornada para celebrar el primer mes de vida de su único hijo.

Su esposa Esther lo esperaba en casa para festejar. Su domicilio se encontraba en Tepexpan, cerca de Teotihuacán, una de las zonas arqueológicas más importantes de México. Pero, de acuerdo con Multimedios, alrededor de las 20:00 horas, un comando de ocho policías entro con violencia en la reunión, encañonaron a las dos docenas de invitados y lo esposaron con lujo de violencia.

Manuel relató al medio que los policías los subieron a un coche sin placas y con vidrios polarizados. Una vez dentro, le taparon la cabeza y lo golpearon hasta llegar al Ministerio Público. «Había cometido un homicidio», aseguraron los agentes.

Tras torturarlo encadenado para que firmara una confesión, por fin le revelaron el nombre de sus supuesta víctima: Manuel Martínez Elizalde.

Valdovinos lo conocía. Él ayudaba a económicamente a su tocayo porque «no tenía ni para comer». No entendía lo que estaba sucediendo. Dentro del centro de justicia, vio al padre de la «víctima», a quien escucharía decir: «A este no, que es hijo de mi compadre y se me va a armar».

Los agentes se negaron a liberarlo bajo el argumento de que «ya estaba todo armado» en el Ministerio Público. Sin nada más por hacer, el padre de Martínez Elizalde acordó un pago de 150,000 pesos para los agentes que llevaron a cabo la detención.

El proceso de Manuel Valdovinos se llevó a cabo en medio de varias irregularidades como un cuerpo que no coincidía con la «víctima» y pruebas falsificadas. El objetivo, aseguró el portal, era que «el padre del ‘asesinado’ cobrara un seguro de vida de un millón de dólares».

con información de Infobae