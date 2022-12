Del vehículo salió un hombre quien no se había percatado de que llevaba a su perro arrastrando desde ya varios metros. Por su parte, una mujer lo enfrenta y comienza a reprocharle por qué agredió de esa manera al animal

“Con los animales no se juega, toda la gente le está gritando oiga, eso no se hace, lo traía amarrado, con eso no se juega, lo vamos a amarrar a usted”, le gritó una mujer enfurecida.