Víctor tuvo que ser intervenido por segunda vez por el mismo supuesto cirujano, ya que ya tenia problemas al respirar; fue en esta ocasión cuando se ocasionó la necrosis.

“Después de la segunda operación voy con un especialista para que me explicara porque mi cirujano me había dejado así, y cuando me revisa, me dice que tengo el septum perforado, tienes necrosis en la piel, y tengo la nariz a punto de colapsar.

Siento mucho coraje y mucha pena porque al final, un sueño te puede costar la vida, caer en manos de charlatanes como él, pone en riesgo la vida de miles de personas”, detalló.

Con Información de Comunicado