Una joven cercana a la familia también escribió en redes sociales y destaca que Kikín era un esposo y padre amoroso.

Que injusticia se cometió con el amigo Kikin, no saben nuestras autoridades y nuestra presidenta el daño que le causaron a toda su familia en especial a su esposa e hijos, dejaron a una esposa destrozada y a una hija con una crisis nerviosa y lo peor sin el pilar de casa un excelente papá un excelente esposo y amigo para su mujer, enamorados como pocas veces se puede ver en estos tiempos, una excelente persona que luchaba por ser mejor y ser el mejor para su familia y amigos, adoraba a sus hijos y disfrutaba mucho a sus amigos y en sí a la vida, como no tener el corazón apachurrado y sentir una impotencia, si la última platica con él y su esposa fue de puras reflexiones de cómo seguía echándole ganas a la vida por su esposa y sus hijos que de sus propias palabras dijo que eran todo para el no tenían porque haber destrozado esta hermosa familia, ojalá que las autoridades habrán los ojos y se pongan a hacer su trabajo o entreguen sus puestos no es Justo todo la inseguridad que se está viviendo en Guaymas, no es justo que no, nos sentimos seguros ni en casa.

Con Información de Comunicado