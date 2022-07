Las golpizas eran frecuentes “Me jalaba de mi cabello, hasta una vez que me empujó al baño y me pegué aquí (frente) y me salió mucha sangre (…) Me decía yo soy tu dueño (…) Pues yo te compré y ya no te vas a ir con tu familia», amenazaba su captor. Tras casi un año de estar «desaparecida», Rosario contó que se escapó de su captor, pues, Luis se drogaba y durante el día no llegaba a su casa y meses antes, vecinos que veían su condición, le regalaban monedas para que se comprara algo de comer, ellas las guardó y un día que su violador no llegó, ella regresó a Tuxtepec con su abuela y su hermana, a la vida de siempre, recoger basura.

Hace unos días, de la pepena juntó dinero como pudo y acudió a un doctor, tras creer que estaba embarazada, pero resultó que era un quiste que debe tratarse, sin embargo, no tiene más dinero para medicinas, ya que la salud en su vida, no es una prioridad, sino un lujo, máxime que no está afiliada a ninguna institución pública. Actualmente las tres rentan un cuarto por mil 200 pesos, pero están a punto de «correrlas», porque los vecinos dicen que no soportan vivir entre la basura que ellas recogen a diario, así que ahora, además de la pepena están en busca de un lugar donde pasar la noche.

Con información de milenio