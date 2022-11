México.-Recientemente hay varias dinámicas en redes sociales donde algunos influencers ofrecen dinero a personas que transitan en la calle a cambio de que hagan algunos retos. Pero, en esta ocasión, la situación se salió un poco de control después de que una joven aceptara que su novio besara a otra mujer a cambio de 2 mil pesos.

Fue a través de la cuenta de TikTok identificada como Hot Spanish (@hotspanishmx) donde un hombre se fue acercando a varias mujeres y les preguntaba si por cierta cantidad de dinero le permitirían a su pareja besarse con una amiga que lo acompañaba a grabar.

Así, por cada par de enamorados que se negaban, el influencer iba subiendo la cantidad monetaria y ofrecía más dinero a las personas que se encontraba en la calle.

De esta manera, en algún momento llegó con unos novios que iban bajando las escaleras tomados de las manos y les preguntó: “Oye, por 2 mil pesos, ¿dejarías que tu novio bese a mi amiga?”.

A esto, la joven se quedó sorprendida y rápidamente señaló: “Ah, se ve interesante”.

Por otra parte, su pareja se mostraba renuente a aceptar y en varias ocasiones intentó alejarse del sitio argumentando que “contentarla le iba a salir más caro, sin embargo, su novia comenzó a insistirle que lo hiciera:

“Te lo juro que no me voy a enojar, enserio”, fueron las palabras contundentes de la mujer.

Así, tras varios momentos de indecisión, el joven aceptó el reto y comenzó a darle un beso a la otra persona. Pero, cuando apenas llevaban unos segundos -de los diez que debía durar el momento para que se ganaran el dinero- la novia se molestó y comenzó a aplaudir molesta:

“Nombre, no bueno, o sea que si te digo que te avientas de un pozo, te avientas de un pozo”.

A esto, el influencer le recordó que ella había dado su consentimiento para que su pareja se diera el beso con su amiga, pero la joven no cedió y destacó.

“No, es que lo estaba poniendo a prueba. Es que lo estaba haciendo para ver hasta donde llegabas, ver si eras capaz de hacerlo. Si tus amigos te dicen: ‘Bésate con una vieja’, ¿te besas con una vieja? Mira, estoy temblando, me estoy poniendo de malas, ¿por qué me dejas en ridículo en frente de la gente? Es que me dejas ver como una put* cornuda, en mi cara me estás poniendo los cuernos”, dijo y agregó:

Se pasa de lanza, lo estoy poniendo a prueba, si se va con sus amigos y le dicen que haga algo así, si eso hace en mi cara, ahora imagínate a mis espaldas. Estoy viendo hasta donde eres capaz (…) 2 mil pesos, ¿eso valgo para ti?

Después del tenso momento, la joven agarró sin más remedio el dinero que ya había ganado y se retiró molesta del lugar, mientras que su novio la siguió preocupado.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas tuvieron opiniones encontradas sobre el incómodo momento que se vivió.

“Me traicionaron gratis, ni modo”. “Ni en la Rosa de Guadalupe”. “La neta sólo quería terminarlo”. “Excusa para terminarlo, ya me la sé”. “jaja lo puso a prueba pero bien q acepto el money”, fueron algunos de los comentarios.

