Coahuila.- Una jovencita fue violada en su fiesta de 15 de años por un sujeto identificado como Bryan C. Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2020, y a pesar de denunciar ante la Fiscalía, el agresor sigue libre, pues presuntamente su papá es escolta en la Secretaría de Seguridad.

El testimonio fue publicado en la red social del grupo Centro de Gestión de Justicia para Hombres y replicado en páginas feministas, pero además se estableció contacto con la madre de la menor, quien confirmó lo declarado por su hija.

«El 15 de marzo de 2020, Bryan C. abusó sexualmente de mí, me violó. Ese día festejamos en un rancho y al terminar la fiesta mi mamá se alejó un momento a ver a mi hermano y, lo demás… no lo recuerdo», escribió la quinceañera.

Solo recuerda el escándalo cuando sus amigos y su mamá trataban de defenderla golpeando a Bryan Contreras, un joven de 21 años que acudió a la fiesta acompañando a un familiar.

Pero ya pasó un año y su caso no avanza.

Incluso la familia de su violador ha ofrecido dinero a cambio de que retiren la denuncia.

Y es que el papá de Bryan presuntamente trabaja como escolta de la Secretaría de Seguridad, asignado a un alto funciona. La jovencita y su madre piden justicia y responsabilizan a la familia Contreras de lo que les pudiera pasar.

Con Información de Zocalo