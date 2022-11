México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador confió este martes en que el gobierno y los sectores empresarial y obrero puedan ponerse de acuerdo para incrementar el salario mínimo para el próximo año y pidió no poner de pretexto la inflación alta que se registra en México para marginar el alza.

“Si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso, por la situación de inflación que se vive, también no debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario, porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal que no me daban el salario porque iba a haber inflación, no se midieron estos”, acusó López Obrador.