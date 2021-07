México.-Por tratarse de una persona física con actividad empresarial que registró su nombre, su imagen y su cuenta de Instagram como su fuente de ingreso, Mariana Rodríguez tiene expresamente prohibido realizar donaciones a partidos políticos o candidaturas, por lo que el Consejo General del INE aprobó multar a Movimiento Ciudadano y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García por aportaciones indebidas.

La consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización explicó que se concluyó en sancionar con 55 millones 351 mil 821.36 pesos a Movimiento Ciudadano y más de 400 mil pesos a Samuel García, así como sumarles 27 millones 860 mil pesos a los gastos de campaña del candidato a la gubernatura tras acreditar que Mariana Rodríguez, esposa del ahora gobernador electo lo benefició como influencer, igual que en el caso del Partido Verde Ecologista de México.

El proyecto detalla que Mariana es una influencer que realizó publicaciones diarias y en tiempo real desde su cuenta de Intagram con 1.8 millones de seguidoras, en un total de mil 300 historias y 45 fotografías desde el inicio de campaña y durante 90 días en el periodo del 5 de marzo al 2 de junio.

“Realizó llamado al voto, promovió e incluso hizo suya la campaña estableciendo una especie de fusión con su marca al hacer expresiones como “vota por nosotros” cuando en ningún momento tuvo figura de candidata, apoyó de forma sistemática lo que se tradujo en aportaciones en especie de un ente prohibido. Se trata de una estrategia y no de acciones espontáneas.

“No se puede considerar que está amparada por la libertad de expresión porque va más allá de la simple difusión de ideas y opiniones pues su actividad es promocionar artículos y marcas”, detalló la consejera Favela.

Ante las explicaciones de Samuel García y Movimiento Ciudadano respecto a que hay un antecedente de su campaña como senador cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral, la consejera Claudia Zavala explicó claramente que las situaciones no son iguales y se busca caer en un abuso al derecho o fraude a la ley intentando cobijarse con ese antecedente que no tiene comparación.

“A mí lo que se me hace ominoso son los fraudes a la ley y las simulaciones. Vayamos a las evidencias, en 2018la persona no estaba registrada ante el IMPI con nombre y su imagen como una marca, en 2018 era una condición fáctica diferente porque no estaba comprobado que su imagen generara ingresos, en este ejercicio está plenamente demostrado que desde 2018 se dio de alta con un nombre, con su imagen y dio de alta en el SAT su actividad empresarial publicitaria, que cobra por ello, que tiene márgenes y que vive de ello.

“Tenemos una estrategia publicitaria y no creo que sea gratis que la mayoría de los partidos políticos hayan interpuesto denuncias porque es una clara estrategia para beneficiar al candidato a la gubernatura. Eso es una estrategia, con los colores, con el emblema del partido y la imagen de la persona que ocupa la candidatura, no podemos dejarlo de cuantificar”.

El consejero presidente Lorenzo Córdova agregó que la discusión se ha desvirtuado de lo que en verdad se está juzgando que es si se trata de un gasto de campaña no reportado y si es o no aportación de un ente prohibido.

“Se ha hablado de muchísimas cosas y paradójicamente de lo que menos se ha hablado es de la materia jurídica que sustenta el proyecto, se ha hablado de las relaciones familiares, de las relaciones afectivas, de si hay o no un deber moral o religioso de los cónyuges de apoyarse, se ha hablado de si hay derecho o no de los cónyuges de ser solidarios entre sí; se ha llegado a hablar incluso, fíjense los extremos, de cosificación dela mujer, se ha llegado a hablar que en este tema se está cosificando, se ha hablado hasta de violencia de género y se han presentado hasta denuncias contra esta institución por violencia de género pero de lo que es el verdadero fondo no se habla.

“Por supuesto que puede participar y aparecer, lo que no puede es usar la fuente de su ingreso que la convierte en empresaria y en actividad mercantil para usarlo en una campaña. Si tuviera una red privada y otra en la que cobra, pues por supuesto que sería libertad de expresión, es una red donde mezcla cuestiones privadas y públicas, el problema es que esa es la fuente de su ingreso, así se registró ante el SAT y registró su nombre porque también su nombre es su fuente de ingreso y eso no lo generó esta autoridad electoral”.

Los únicos que no estuvieron de acuerdo fueron el consejero José Roberto Ruiz y la consejera Dania Ravel quienes desataron un debate con los partidos políticos que estaban en contra de la sanción como Movimiento Ciudadano y los que pedían ser más severos como Morena y el PVEM.

El consejero Ruiz Saldaña calificó como “raro” el proyecto y acusó al igual que la consejera Ravel que se coloca a Mariana Rodríguez como un objeto y se le coloca en una posición de mera marca, no como una mujer que toma la decisión propia de apoyar a su esposo.

“De aprobarse quedará registrado como una de las decisiones más ominosas de la historia de esta institución, ¿qué pretenden sancionar? ¿Que su esposa fue solidaria? ¿Que hizo todo lo que estuvo en sus manos para respaldar a su esposo? ¿Quieren sancionar a una mujer que decidió apoyar las aspiraciones de su esposo? Es prohibir a una esposa que apoye a su marido.

“No se dan cuenta del error que están cometiendo, no se dan cuenta que los esposos no se cobran, se cuidan y se procuran, nos equivoquen, de consumarse será uno de los episodios más vergonzosos para este Consejo General”, señaló el representante de MC a nombre del presidente del partido Dante Delgado.

El representante de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez Luna agregó que esto “no es un debate sobre el amor. Aquí no venimos a debatir sobre el amor sino sobre un asunto jurídico, es evidente que hay una estrategia sistemática y armada de una persona que está registrada ante el SAT con sus redes sociales como comercialización de productos que en este caso es Samuel García ¿Vamos a permitir esa simulación?

“A mí no me interesa si es su esposo o no, es que recibió propaganda que no reportó por una persona que es ente prohibido, el debate del amor no viene a colación, aquí estamos por el debate jurídico. Quien no quiera reconoce que es estrategia de campaña estará cegado. Esta fue una queja que nosotros promovimos y les pedimos que vayan a fondo en esta simulación, que si van a hacer el trabajo lo hagan completo, no a medias, ya reconocieron que los gastos no fueron reportados, queremos la actualización de los montos para que se aplique la ley por igual”.

En la discusión, Morena acusó que Mariana Rodríguez estaba lanzando descalificativos en sus historias de Instagram en contra del Consejo General, lo que el PVEM acusó como una acción “para alentar reacciones violentas hacia mi persona”.

Las pruebas… Mariana Rodríguez cobra 8 mil pesos por historia de 15 segundos

El proyecto en el que votaron en contra las consejeras Dania Ravel y Norma Irene de la Cruz, así como el consejero José Roberto Ruiz exhibió que además de las mil 300 historias en Instagram que se estimaron en 27.8 millones de pesos, Mariana Rodríguez participó en el video “Arráncate Nuevo León Rock” que se estimó en 60 mil pesos.

Detalla que Mariana cobra 65 mil pesos por apariciones como el contrato celebrado con la Empresa Comercial L’Oréal París México a través de la agencia Samy Road S.L.; además de que se detectó una lista oficial de precios que maneja por sus participaciones con las siguientes tarifas:

*Ocho mil 500 pesos por una historia individual con duración aproximada de 15 segundos.

*20 mil pesos por un paquete de cuatro a seis historias consecutivas con duración de 15 segundos cada una.

*25 mil pesos por 1 post en feed de la cuenta de Instagram.

*28 mil pesos por visitar lugares que se busque promocionar con un paquete de ocho a 10 historias consecutivas.

*15 mil pesos por una foto selfie utilizando el producto a promocionar, sin que la foto se publique en la cuenta de Instagram.

*18 mil pesos por una hora de sesión de fotos, 28 mil pesos por dos horas y 35 mil pesos por tres horas.

*25 mil pesos por un paquete de ocho a 10 historias en Instagram probando desde su casa los productos que exhibirá.

*50 mil pesos por organizar concursos en su cuenta de Instagram que se dividirán 25 mil pesos para ella y 25 mil pesos como premio para la marca ganadora.

El proyecto indica que “no se rechazó las aportaciones realizadas por la C. Mariana Rodríguez Cantú a través de su marca y de su fama pública, por lo que se tiene por acreditado el dolo en el actuar”.

Además de que quedó documentado que “Mariana elevó en más de un 1000 por ciento los likes de Samuel García pues cuando obtuvo el triunfo como senador obtuvo 10 mil likes, comparados con los 197 mil 729 likes en la foto como gobernador electo”.

