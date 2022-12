ADVERTISEMENT

Es importante que se hagan ese tipo de amparos, porque dejamos de fuera muchas poblaciones que no tenemos dentro de nuestra realidad inmediata, porque no está en este momento y como ‘yo no lo veo’, no existe, pero la verdad es que hay muchas realidades y necesitamos verlas de todas las perspectivas, explicó Érick Márquez, representante de la Red Solidaria Trans de Ciudad Juárez y de la Comunidad de Sordos LGBT+ en Chihuahua.