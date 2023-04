México.-Sin embargo, para quienes parten no sólo les es difícil encontrar mejores oportunidades, sino también se enfrentan al distanciamiento con sus familias, y una vez que logran su propósito, muchos sueñan con el momento del reencuentro. Éste es el caso de un joven que tras 26 años en el país del norte, regresó a México para reencontrarse con sus abuelitos, sin embargo, no resultó como esperaba.

El usuario en TikTok -@angel_alcant- publicó una serie de videos en su cuenta para que quedara evidenciado el momento en que pudiera abrazar de nuevo a sus abuelitos.

El hombre estuvo 26 años en Estados Unidos y volvió a Tecalitlán, Jalisco, emocionado por verlos. Al llegar, gritó el nombre de sus familiares, pero no recibió respuesta; la casa parecía abandonada.

“Les grité por su nombre y no me contestaron. Creo que no están, llegué tarde”, escribió el hombre en el video que acompañó con la canción ‘Un millón de primaveras’ de Vicente Fernández.

En un segundo video publicado, el hombre dio un recorrido por la casa, la cual se encontraba abandonada y en malas condiciones.

Posteriormente, en un tercer video, el hombre finalmente se pudo reunir con sus abuelos, lamentablemente fue en el panteón, pues ambos habían fallecido.

“No fue el abrazo anhelado que yo quería. Los visité en su nueva casa, un lugar al que no te gustaría ir, el panteón. Lo que recibí fue un abrazo frío. De esos que te congelan el alma y el corazón. Pero yo sé que eres mi cuidan desde el cielo”, finalizó el video que dejó reflexionando a los internautas en TikTok.

Usuarios reaccionan

Los videos generaron cientos de reacciones de los usuarios, quienes esperaban que la historia tuviera un final feliz y que el hombre pudiera abrazar a sus abuelitos.

“Pensé que sí iban a estar en su casa”; “Me hizo llorar”; “Ay no!, me hiciste chillar”; “tardaste mucho en volver pensaste que eran eternos”; “llorar por desconocidos es mi pasión”, se lee en los comentarios.