México.-Tiktok es una plataforma que nos ofrece una amplia variedad de contenido y en esta época navideña nunca faltan los videos de carácter navideño, sin embargo, también podemos encontrar videos de nostalgia sobre aquellos que perdieron a sus seres queridos y son recordados.

Un hombre bajo el nombre de usuario @porfiriocastillo publicó un video donde muestra el vacío que ha dejado en su vida la ausencia de su madre, con quien al parecer vivía y falleció hace unos años.

​El video alcanza más de 130 mil likes y más de 6 mil comentarios; comienza con música del Gallo de Oro, Valentín Elizalde, así el hombre abre la puerta de su casa y comienza a llamar a su mamá para avisarle que ya había llegado.

«Mamá, ya llegué jefa… mamita, dónde estás mamita, jefa ya llegó tu pollito, tu pollito querido, madre. Jefa me acordé que ya no estás, un año más, una Navidad más sin ti jefa» y al ver el retrato de su madre dice «ay aquí estás jefa, te quiero un chingo madre, te extraño mucho jefita», mientras se escucha que su voz se corta y no puede contener las lágrimas.

El video finaliza con un «feliz Navidad hasta el cielo, mamá».

Usuarios de Tiktok reaccionan

Tras publicar el video los usuarios de la plataforma comentaron su solidaridad y pidieron apreciar a las mamás que todavía están entre nosotros.

«Yo tengo a mi madre viva y me hizo llorar este video».

«Te entiendo mi mamá acaba de fallecer el 4 de diciembre 2022 y es un gran vacío y una inmensa tristeza será la primera navidad sin mamá».

«Se me hizo un nudo en mi garganta».

«Así llegue del norte buscando a mi ama, por más que le gritaba y ya no estaba, se me fue mi madre, ya 2 años y no lo supero».

