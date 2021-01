México.-Con una larga lista de requisitos, Pepe busca a su “media naranja”: una mujer de signo zodiacal Virgo que no sea estilista ni abogada

Bajo el conocido dicho “para el amor no hay edad”, un hombre ha iniciado con la búsqueda de su próxima novia. Para encontrar justo a la indicada, él ha creado una larga lista de requisitos sobre el físico y características sentimentales; entre ellos, destacan dos indispensables: no quiere mujeres abogadas ni estilistas.

Pepe prefiera a las mujeres de signo zodiacal Virgo

A través de Facebook, la oferta sentimental de Pepe se ha hecho viral. Aunque algunos han bromeado por los requisitos tan específicos y absurdos del hombre, al parecer él habla muy en serio.

Con el estilo de un currículum vitae, Pepe colocó una foto suya y teléfono en la lista para que las interesadas puedan comunicarse de inmediato. Con una decoración de corazones y colores rojos, Pepe se presenta como un hombre de “57 años que busca a su media naranja”.

Entre los requisitos específicos e indispensables que Pepe solicita pueden leerse:

Mujer de signo zodiacal Virgo

Piel morena clara

Edad de 25 a 55 años

Sencilla pero no conformista

Cabello al hombro o hasta la cintura

Católica

Sin hijos

Que le guste andar en bicicleta

Además de los más de 10 requisitos, Pepe es muy claro con lo que busca: no está interesado en abogadas ni estilistas.

Los comentarios de mujeres han empezado a parecer por Facebook, pero la mayoría creen que Pepe es demasiado exigente. «Y de que sabor quiere su nieve?»; ¿Quién sabe que apuros habrá pasado con las estilistas y abogadas»; «Le falto poner que sea enfermera o que sepa de primeros auxilios paleativos», son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Tal vez Pepe nunca imaginó que su cartel se volvería viral en redes sociales. Pese a los comentarios incrédulos, la gran difusión de su lista de requisitos podría ayudar a que su búsqueda llegue a más lugares y encuentre a su media naranja pronto.

Ay que exigente Don Pepe, casiii cumplo con todos los requisitos 🙄…

Una Virgo alegre y empoderada💅👑, pero qué cree,… Publicado por Eunice Portillo en Domingo, 17 de enero de 2021

