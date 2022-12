México.- «No hay duda que es una copia, lo que hay que ver es quién plagió a quién», declaró en conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el escándalo de plagio del que se acusa a la ministra Yasmin Esquivel Mossa, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Celebró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esté investigando el caso y pidió que «lo haga pronto, antes del día 2» de enero.

Es importante recordar que ese día, los 11 ministros de la Suprema Corte elegirán a su próximo presidente, quien sustituirá al ministro Arturo Zaldívar y ejercerá ese cargo durante los próximos cuatro años. La ministra Esquivel es aspirante a esta posición y por esa razón ella argumenta que las acusaciones de plagio tienen el objetivo de perjudicarla políticamente. El mandatario también calificó la situación como un «golpe» para afectar la candidatura de la ministra.

ADVERTISEMENT

«Dan la noticia, la gran noticia, de que la Ministra plagió la tesis. Ya la Ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice que no es cierto, que ella hizo primero el trabajo, y que fue a ella a la que plagiaron, está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades, de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto», dijo AMLO la mañana de este lunes.

«El golpe a la candidata también tiene que ver con nosotros», expresó el presidente en Palacio Nacional, «suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata, porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado». López Obrador resaltó que es sospechoso que la polémica de la tesis surja ahora pues a Esquivel «la conozco de hace seis años para acá, nunca he recibido una queja, además ha tenido cargos y hasta ahora sale lo de la tesis».

#ConferenciaPresidente. Los conservadores quieren que encabece la Suprema Corte “al ministro más rico de todos”, afirma @lopezobrador_ . Y considera correcto y necesario que la UNAM haga un dictamen sobre el caso del presunto plagio. pic.twitter.com/arSoDscKZX — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 26, 2022

«A quién quieren los conservadores?, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente», reveló el mandatario sin señalar a nadie específicamente. Por su parte, «nosotros no tenemos candidatos porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial», advirtió.

Sin embargo, refiriéndose a los opositores al actual Gobierno, AMLO dijo, «tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y sobre todo los transas, que la Ministra Yasmín Esquivel quede como presidenta de la Suprema Corte porque está de acuerdo en la transformación del país».

Nada que ocultar.

Comparto mi posicionamiento sobre la campaña emprendida en mi contra. pic.twitter.com/03xHozgfly — Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) December 25, 2022

Yasmin Esquivel Mossa, ministra aspirante a la presidencia de la SCJN, emitió el pasado domingo 25 un comunicado en el que afirma que su tesis la inició en 1985, un año antes de que se publicara el trabajo del abogado Edgar Ulises Gutiérrez Báez. Es decir, afirmó que el trabajo original es el suyo. Agregó que, además de que la UNAM abrió un proceso de revisión, ella misma denunció ante la fiscalía correspondiente «el supuesto plagio de mi proyecto de tesis».

«Es evidente que el objetivo de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta campaña perversa pretende incidir en la opinión pública e influir en el ánimo de quienes deben tomar la decisión de esta elección, lo cual es ilusorio porque se trata de profesionales de la justicia que no puede ser manipulados con acciones de este tipo, ya que están conscientes de los constantes ataques e intervenciones externos que pretenden alterar las decisiones internas con base en intereses políticos y económicos», escribió en la carta que difundió en redes sociales.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el viernes 23, mediante un boletín que «existe un alto nivel de coincidencias» entre la tesis de la ahora ministra Esquivel y el abogado Gutiérrez Báez.

Al llevar a cabo el cotejo pormenorizado de las tesis profesionales de una alumna de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, presentada en 1987, con la de un alumno de la Facultad de Derecho, sustentada en 1986, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta Universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos. El resultado del análisis mencionado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, instancia encargada de realizar la revisión del caso respetando el debido proceso legal y en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria, reza el comunicado.

Con información de Quinto poder