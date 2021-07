El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la creación de grupos de autodefensa en el país. Señaló que el Estado es quien debe de garantizar la paz y seguridad , y que «se está haciendo», pero no se debe de tomar justicia por propia mano excusándose en que « hay mucha inseguridad», porque podría ser que se trate de grupos políticos caciquiles regionales, que solo lo que buscan es poder, o de delincuencia. « trajeron hasta un experto colombiano para enfrentar el problema de la seguridad con las llamadas autodefensas, eso no debe de aceptarse, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado tiene la responsabilidad garantizar la paz y la seguridad, nadie puede hacer justicia por propia mano, eso es ilegal y eso no debe de aceptarse.

Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situacion de inseguridad, porque se puede esgrimir, se puede usar como excusa de que hay mucha inseguridad y no es eso, puede ser que se trate de una confrontación política», indicó el mandatario mexicano.

El pasado fin de semana un grupo de autodefensa autodenomidado «El Machete» lanzó un video en el anunciaban su aparición en Pantelhó, Chiapas, con el propósito, según la grabación, de «expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado» porque no quieren más muertes para los campesinos indígenas.

Porque son dos cosas, o es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder; o delincuencia…

Hay que ver de dónde obtienen las armas, de dónde sacaron esas armas… ´nos autodeclaramos autodefensas y a cometer ilícitos, y luego invitamos a los medios y hacemos una presentación´», cuestionó López Obrador.

En una asamblea local un centenar de hombres con fusiles de asalto y algunos con machetes, denominados «Autodefensas del Pueblo Los Machetes», fueron presentados a la comunidad de Pantelhó. Los pobladores manifestaron su respaldo, al tiempo que rechazaron a los narcotraficantes y sicarios y expresaron su deseo de vivir «en paz y libertad».

Denunciaron que este municipio se ha visto afectado por una ola de asesinatos de los sicarios del grupo armado «Los Herrera», ligado al ayuntamiento.

Además el grupo armado «Los Capotes», que tiene su centro de operaciones en la comunidad San Francisco El Triunfo y los agentes la Policía Municipal también mantienen un constante hostigamiento contra los habitantes del municipio, por lo que ahora se levantaron en armas «para exigir justicia».

Aseguraron que tuvieron la «unión de todas las comunidades de Pantelhó» para crear el grupo de autodefensas con el objetivo de que «todos los responsables» de los asesinatos que han ocurrido en Pantelhó vayan a la cárcel.

Durante la asamblea aprovecharon para exigir al Congreso local que aplique una auditoría contra la alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores, que se anule el proceso electoral del pasado 6 de junio y que sea desconocido el alcalde electo Raquel Trujillo Morales.

Y afirmaron que el próximo 1 de octubre entre las 83 comunidades elegirán a sus autoridades municipales por usos y costumbres.

con información de Infobae