México.-La mañana de este jueves fueron encontrados los cuerpos de 10 hombres colgados en el puente de la carretera federal 45, en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, limítrofe con el estado de Aguascalientes.

De acuerdo con los primeros informes reportados por la prensa local, nueve cuerpos aparecieron colgados y otro más fue hallado en el suelo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que tras el hallazgo, se ha desplegado una intensa movilización policial para encontrar a los responsables de la masacre, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos de la Policía de investigación realizan el procesamiento del lugar.

De acuerdo con el portal Aristegui Noticias, hasta el momento se desconoce si el hallazgo está relacionado con lo informado por el presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos Cruz, quien reveló a través de su cuenta de Facebook, sobre la desaparición de varias personas.

“Son las 9:06 estoy juntó a la Fiscalía del Estado, levantando las denuncias de parte de los familiares directos, de las personas desaparecidas. En todo el día no he dejado de trabajar y buscar que vinieran a atender a los afectados, aunque la responsabilidad era de los familiares directos el ir a levantar denuncia al MP. No tengo compañeros policías que me acompañen, estoy solo atendiendo el problema”, señaló.

El miércoles 17 de noviembre se viralizó un video subido en redes sociales, aparentemente grabado en el municipio de Loreto, dónde fueron ‘levantados’ tres policías, incluyendo al director de Seguridad, el pasado 10 de noviembre y cuyos cuerpos fueron encontrados el domingo 14.

En la grabación se observa a varios hombres encapuchados, portando armas largas y frente a una docena de camionetas, al tiempo que gritan: “¡Pura gente del Mayo!”, “¡Arriba el Mayo!”.

Tras el asesinato de los policías, nueve de los 18 elementos que integraban el cuerpo policial del municipio de Loreto renunciaron, mientras que el resto aún continúa en funciones. Sin embargo, pidieron hasta final de mes para decidir si seguirán en sus puestos o se separarán.

El propio presidente municipal, Gustavo Aguilar reconoció que, ante los asesinatos de los policías, será complicado incorporar nuevos elementos.

“Difícilmente ahorita va a haber quien quiera incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública, lo veo difícil por el tema de cómo sucedió”, admitió, al tiempo que señaló que en el municipio prevalece un ambiente tenso, por lo que exhortó a la población a evitar salir por la noche.

Con Información de Agencia