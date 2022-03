México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Instituto Nacional Electoral de realizar «a regañadientes» la consulta de revocación de mandato al no buscar una manera de poder colocar más casillas en el país.

«No pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas, no, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno hay que confiar en la gente», dijo el mandatario.

«El que quiere ser libre lo será, si hay que estar desde un día antes hay que estar, así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado en contra de la corriente», dijo.

El presidente insistió que su gobierno está enfrentando al INE y luchando contra corriente.

Ayer, el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó medidas de ahorro con los que se destinarán 125 millones de pesos de su presupuesto a costear la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizará el próximo 10 de abril.

Con este monto, la autoridad electoral suma 416 millones de pesos en ahorros, mismos que elevan a mil 692.5 millones de pesos el monto total que el INE gastará en la revocación de mandato, informó durante la sesión extraordinaria de este lunes el consejero presidente Lorenzo Córdova.

«Para poder cumplir con lo que acordó este Consejo General se tuvo que generar una meta de ahorro adicional de 125 millones de pesos, con lo que se dan los 416 millones de pesos, que elevan el monto que este Instituto gastará en la revocación de mandato a mil 692.5 millones de pesos», dijo.

Con información de Latinus