México.-A través de TikTok, unos usuarios captaron un OVNI en la región de Tula, Hidalgo muy cerca de la refinería, y nadie puede creerlo.

En la cuenta de TikTok de @Valdeziza, se ha viralizado un video de un OVNI, el cual ha sido calificado por los usuarios como el mejor grabado hasta el momento.

Pues según revelan las imágenes subidas a TikTok, este OVNI fue captado en el cielo, muy cerca de la refinería de Tula, en Hidalgo mientras sobrevuela dicha área ante las miradas atónitas de los usuarios.

@valdeziza Todo ocurrió ayer en la madrugada aproximadamente a las 2:00am y permanecio ahi mucho tiempo. Cada quien es libre de dar su opinión respecto, yo no encontré alguna explicación lógica hasta el momento. Pero en verdad estoy muy asombrada #parati #ovnis @elmundoDKBza @Jorge Grunger @Breakman ♬ sonido original – Valdez Iza

Y es que tal y como indican, este avistamiento duró varios minutos en donde, según las expresiones de quienes grabaron el video para TikTok, el OVNI cambiaba de forma.

“Al salir de mi trabajo en la Nopalera, en la localidad Bomintzha, cerca de las 2:00 am logré grabar esto, unas luces encima de la Refinería de Tula De Allende, sus movimientos y la cercanía a la flama parece ser un ovni (objeto no identificado). Disculpen mi vocabulario, pero no daba crédito a lo que veía”

Video de supuesto OVNI grabado en Tula, Hidalgo divide a los usuarios

Luego de que un video de un supuesto OVNI rondando la refinería de Tula, Hidalgo se hiciera viral, en la localidad de Bomintzha, ha puesto a discutir a los usuarios.

Pues mientras algunos usuarios tampoco dan crédito a lo que ven en las imágenes del supuesto OVNI de Tula, Hidalgo, otros aseguran que se tratan de aves.

Según los comentarios de los usuarios en el video del supuesto OVNI de Tula, hay aves que se acercan a la refinería para calentarse y ellos reflejan la luz del fuego.

No obstante, hay quienes aseguran que las aves no suelen acercarse tanto al fuego de la refinería e incluso, quienes pudieron apreciar lo mimo que la usuaria de TikTok, aseguran haber visto bolas metálicas.

En la zona arqueológica de Tula, también se captaron varios OVNIS

En TikTok se ha puesto a discusión varios videos de la refinería de Tula, Hidalgo de quienes aseguran haber visto un OVNI sobrevolando un área.

Y aunque generó su debate en los comentarios sobre si eran o no OVNIS en la refinería de Hidalgo, semanas antes fueron captados varios objetos cerca de la zona arqueológica de la región de Tula.

Por lo que muchos aseguran que en las cercanías de Tula ya se han avistado más OVNIS, por lo que el video de la refinería en Hidalgo sería real.

@euguimonroy Esto paso cerca de los Atlantes de Tula en Hidalgo ¿Alguien ha visto algo similar? 😳 @👁️∆lfonso S∆nch£z🛸 @Jaime Maussan ♬ EGO – чё надо

