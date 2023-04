México. – El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en los días finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis.

Lo anterior, en beneficio de algunas empresas que estarían vinculadas con la familia del también expresidente, Vicente Fox Quesada, situación que ya está bajo investigación.

“Ya se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior, esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo como si fuesen ellos los que hicieron esto. Y todavía quieren regresar”, reveló en su conferencia de prensa de este martes.

AMLO añadió que los permisos deben de ser comprobados, y recordó que la Cofepris, que actualmente dirige Alejandro Svarch, cuenta con “sótanos” que esconden casos de este tipo.

“¿Esos funcionarios ya fueron castigados? No, si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubren este tipo de cosas y, desde luego se va a presentar denuncia (…) Pero cómo engañaron, manipularon a millones de gentes de que iba a haber un cambio y no quieren dar su brazo a torcer”, criticó.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lanza acusación contra Vicente Fox | Gobierno de México

En el año 2017, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México, el Congreso aprobó el uso de la mariguana con fines de salud, pero bajo una regulación que depende de la Cofepris.

Ya en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un fallo que declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de la mariguana.

El expresidente, Vicente Fox, no tardó en responderle a López Obrador y aseguró que no tiene licencia de cannabis, esto a través de su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el exmandatario llamó “Pinocho” a AMLO, haciendo alusión a sus presuntas mentiras respecto a este tema.

“Nariz larga y mentiroso vonstitudinario!! Revisa Cofepris es tu propia información”, redactó Fox Quesada.

