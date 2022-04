México.- Maureen Amaro, la mamá de Hugo Carbajal, aseguró que su hijo murió al defender a una niña que acudió a la fiesta organizada en el “Jardín Imperio” ubicado en el municipio de Jilotzingo en el Estado de México.

En entrevista para Venga la Alegría, la mamá del joven de 15 años relató que una de las niñas que estaban en el lugar le llamó por teléfono para indicarle que Hugo había sido llevado en una ambulancia ya que fue herido tras una pelea. Sin embargo, Maureen Amaro aseguró que al momento en que recibió la llamada, presintió lo peor.

“A las 12 cuando nos llamaron que (Hugo) iba en una ambulancia arriba, yo entendía qué sucedía, que ya estaba muerto (Hugo)”.

Maureen Amaro ha reiterado en varias ocasiones que tienen plenamente identificado al asesino quien responde al nombre de Mauricio «M». Agregó que Hugo siempre defendía a las niñas de cualquier injusticia, y ello fue lo que desencadenó el pleito que terminó en tragedia.

«Tengo el video del hombre de 36 años que le corta el cuello… (Hugo) fue a defender a una niña, siempre las defendía, no quería que tocaran a las niñas», indicó Maureen Amaro.

Ante el anuncio de esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se informó que ya tienen identificado al presunto asesino, la madre del adolescente indicó que esperarán a que se haga justicia.

Señaló que los jóvenes y amigos de su hijo quieren tomar nuevamente los carriles del Periférico para que se haga justicia; no obstante, la angustiada mamá de origen cubano dijo que la justicia debe hacerse desde las instituciones, por lo que dieron un voto de confianza a la Fiscalía General del Estado de México y a las autoridades estatales para que capturen al asesino de Hugo.

La última charla que Maureen tuvo con Hugo

El sábado 2 de abril, Maureen y Hugo hablan en su hogar después de comer. La charla se centró en el día cuando Maureen falleciera. La mujer pidió a su hijo de 15 años que llegado el momento, su último deseo era que vertieran sus cenizas en el Malecón de la Habana, mientras que Hugo comería un cucurucho, un dulce hecho con coco y diversas frutas como guayaba, fruta bomba, piña o naranja.

“Qué golpe me a dado la vida. Yo siempre le decía mi cucuruchito de maní, y le conté que el día que yo me muera, me echas mis cenizas en el malecón y te comerás un cucurucho”. Maureen Amaro.

Esa fue la última vez que Maureen Amaro tuvo contacto con su hijo quien se preparaba para ir a la fiesta en el “Jardín Imperio”. La mujer entonces se despidió de su hijo y salió a caminar para hacer ejercicio como todos los fines de semana.

“Me fui a caminar, los fines de semana para hacer ejercicio, y entonces me dijo: ‘Mi papá me va a llevar a una fiesta’, y esa fue la última vez que hablamos”.

¡Maureen Amaro, mamá de Hugo Carbajal exige que se haga justicia luego del asesinato de su hijo! 🙌📺 #JusticiaParaHugo >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/sZou8MjQw3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 6, 2022

Con información de Heraldo de México