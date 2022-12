Señaló que en esa entidad se enfrenta una situación complicada porque se dejó crecer durante mucho tiempo a la bandas del crimen organizado y ahora los están enfrentando.

«Todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal, no se atendió al pueblo, avanzó mucho la desintegración de las familias, se abandonó a los jóvenes y las autoridades se dedicaron a saquear y a robar y a dar el mal ejemplo y también en el tema de inseguridad a vender plazas, a dar protección, entonces todo esto fue creando con el paso del tiempo pues actitudes ilícitas, estos grupos que se crearon, no es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores».

Con información de El Siglo de Torreón