Facebook eliminó varias cuentas de funcionarios del Gobierno de Uganda al considerar que intentaban manipular la opinión pública de cara a las elecciones presidenciales del próximo 14 de enero, confirmó a EFE la portavoz para el este de África de esta red social.

«Este mes, eliminamos una red de cuentas y páginas de Uganda implicadas en campañas coordinadas para manipular el debate público antes de las elecciones», declaró por correo electrónico Janet C. Kemboi, portavoz de Facebook en la región.

Por su parte, Don Wanyama, secretario de prensa del presidente ugandés Yoweri Museveni, se mostró indignado por este acto del gigante de las telecomunicaciones y aseguró hoy en un tuit que tanto Facebook como Twitter «están siendo utilizadas para sofocar las voces partidarias del NRM», siglas del partido Movimiento de Resistencia Nacional.

«Vergüenza deberían tener las fuerzas extranjeras que creen que pueden intervenir y plantar un liderazgo títere en Uganda desactivando las cuentas de los partidarios del NRM», denunció Wanyama el pasado día 9, quien ha visto suspendidas tanto su cuenta de Facebook como de Instagram.

Días atrás, en un movimiento sin precedentes, Twitter, Instagram, Facebook suspendieron las cuentas del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante «el riesgo de una mayor incitación a la violencia» tras el asalto la semana pasada del Capitolio por un grupo de seguidores.

Big techs like @Twitter & @Facebook are being used by opponents of @NRMOnline to stifle pro-NRM voices in Uganda. They should "unfreeze" accounts they froze yesterday & today. We pray @UCC_Official is watching & can act to ensure a fair digital playfield.#StopTechcolonisation

— Don Wanyama (@nyamadon) January 10, 2021