«Yo sufrí un accidente, por lo que mi hijo no fue a la escuela en agosto, pero cuando quise llevarlo comenzó a llorar, creí que era berrinche. Mojaba la cama, y a veces salía llorando del plantel y la maestra solo me decía que era porque no quiso prestar sus colores», describió la madre del menor.

Fue así que Diana interrogó al niño quién le confesó lo que le estaban haciendo y las amenazas de las que era víctima.

Le dijeron que no era «grave»

Pero la directora le pidió que mejor cambiará a sus hijos de escuela porque ella «no podía correr a los alumnos porque no era tan grave», dijo Diana.

Debido a la nula respuesta de las autoridades Diana informó a otros padres de familia de los hechos, quienes le confirmaron que esta no es la primera vez que sucede algo así y fueron a encarar a la directora quién, aseguran dice que no puede hacer nada.

Por lo que mañana se está convocando a padres, familiares y vecinos a cerrar a partir de las 7:30 de la mañana la Avenida 3A con dirección del Estado de México al centro de la Ciudad de México para obligar a qué las autoridades den una respuesta efectiva debido a que los agresores siguen en la escuela y otros niños corren peligro.

Colegio Williams, suspendido por 10 días, confirma alcaldía La Magdalena Contreras

Con Información de Comunicado