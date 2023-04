Mérida. – Escalar la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, parece que se ha convertido en una tradición entre turistas, quienes desconocen que dicha práctica está prohibida por la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Recientemente, personas que visitaron el templo capturaron en video el ascenso y descenso de un individuo, quien se llevó insultos y rechiflas no solo de manera presencial, sino también virtual, ya que algunos usuarios en redes sociales aprovecharon la ocasión para recordarle que su acto no está permitido, y que con ello puso en riesgo la conservación de las estructuras.

El clip está dividido en dos partes: la primera, el mencionado descenso del joven, quien paso a paso se dirige hacia la superficie; la segunda, el regaño que algunos elementos policiacos le hicieron al sujeto, quien vise camiseta blanca y short en color azul.

Cabe recordar que todas aquellas personas que escalan el Castillo de Kukulkán pueden ser blanco de multas que van desde los 5 mil hasta los 50 mil pesos, dependiendo de la gravedad.

El joven que aparece en el más reciente video no es la primera persona que sube el Castillo de Kukulkán, en Chichén Itzá, de hecho, apenas el pasado mes de enero ocurrió un caso similar, pero con la diferencia de que el responsable fue agredido con un pedazo de madera en la cabeza.

Un evento parecido aconteció en noviembre de 2022, pero en aquella ocasión la infractora fue una mujer, quien inmediatamente después de bajar la pirámide se llevó insultos, un estirón de cabello y hasta un baño de agua.

El Castillo de Kukulkán es la ruina más importante de la zona arqueológica de Chichén Itzá, es parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y en 2007 fue galardonado con la etiqueta de Maravilla del Mundo.

