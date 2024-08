El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el gobierno de Estados Unidos no les ha mandado la información suficiente sobre la detención del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, por lo que, aseguró, no hay cooperación en el caso.

«No hay cooperación del gobierno de Estados Unidos en este caso. No nos han dado información suficiente», destacó

En este sentido, recalcó que se sabe lo elemental sobre la detención, que llegó un avión al Paso, Texas, y que en él viajó el ‘Chapito’, Joaquín Guzmán López, y ‘El Mayo’.

López Obrador aseguró que su Gobierno esperara más tiempo, porque está seguro que sus homólogos de Estados Unidos enviarán la información correspondiente.

«Vamos a esperar más tiempo, pero, en efecto, no han entregado información suficiente, vamos a decir, entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no sólo iba, o no sólo aterrizó con Guzmán López sino que iba también el señor Zambada», mencionó.

Además, reveló que de acuerdo con la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la República, el avión no salió de Hermosillo como se había dado a conocer.

Bloqueo en la México-Puebla: ‘que nos tengan confianza; no queremos reprimir’, dice AMLO

Sobre el bloqueo en la autopista México-Puebla por un grupo de ejidatarios, el presidente López Obrador que expresó que “se está viendo” e insistió en que los campesinos le tenga confianza al gobierno.

«Esto significa que se les va a reconocer el daño que les causaron hace décadas, pero para reparar ese daño tenemos una normatividad y hay una oficina de avalúo que es la que define cuánto se tiene que pagar en caso de la compra de un terreno o por el derecho de vía”, detalló.

Además, reiteró que su Gobierno no busca reprimir a los manifestantes, pues aseguró que es lo que están pidiendo los conservadores.

«No queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores.Sí, quieren mano dura, son muy hipócritas. No es que quieran mano dura, no es que realmente les afecte, no, lo que quieren es que nosotros actuemos mal en forma autoritaria, represiva y ellos mismos nos van a acusar de intolerantes, eficientes, ya los estoy viendo, los conozco de tiempo atrás, no cambia el conservadurismo», agregó.