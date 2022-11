“Esos jóvenes que tienen esas capacidades necesitan respaldo, porque tienen mucho por dar, felicidades y a su papá que lo apoya”, comentó en Facebook la usuaria Nely Ceballos Castillo.

El vehículo al estilo Mario Kart posee una estructura de metal. Además tiene un compartimiento que funciona como tanque de gasolina, pedales, volantes y cuatro llantas.

Ingenioso alumno creó un vehículo para llegar temprano a la escuela. Aplicó lo aprendido en clases

Foto: Facebook / Conalep El Fuerte – El joven vive muy lejos del Conalep

La creatividad del joven estudiante del Conalep logró que cientos de usuarias y usuarios pidieran al gobierno de Sinaloa que apoye a Rosvel con una beca y le aconsejaron mejorar el vehículo previendo accidentes.

“Muy ingenioso, felicidades. Solo hay que tener precaución ya qué es muy pequeño y algunas camionetas pudieran no verlo. Recomiendo aparte de la bandera ponerle luces o algo llamativo”; “Nomas con que no me lo estén deteniendo los tránsitos, que se vaya por la orilla de la calle porque le van a salir con que no trae placas”, escribieron algunas internautas en la red social.

Hasta el momento la publicación del Conalep “El Fuerte” registra más de 300 reacciones, 111 compartidos y cerca de 30 comentarios.

