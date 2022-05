“Estoy tranquilo con mi conciencia”: AMLO a dos años del saludo con la mamá de ‘El Chapo’

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que está “tranquilo” con su conciencia a dos años del saludo que tuvo con la mamá de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo‘, el exlíder del Cártel de Sinaloa, con quien el mandatario se cruzó en 2020.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, el saludo que sostuvo con María Consuelo Loera Pérez no significa que en su administración exista la impunidad, la corrupción o el contubernio con el crimen organizado.

“Si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ¿Por qué no voy a saludar a la señora, a una anciana? Estoy tranquilo con mi conciencia“, declaró AMLO y agregó que no tienen nada de malo haberse bajado de su camioneta durante su gira por Badiraguato, Sinaloa, en aquel año.

Añadió que la madre de ‘El Chapo‘ se encontraba en un evento público en dicho municipio, que es donde surgió el Cártel de Sinaloa, y rechazó que el saludo dañe su imagen porque ella no tiene relación con la organización criminal.

“imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. Una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos, y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas, ¿Por qué generalizar?”, agregó.

El saludo entre AMLO y la mamá de ‘El Chapo‘ ocurrió el 29 de marzo, mediante un video que circuló por las redes sociales, se puede ver el momento en que el presidente se acercó a una camioneta blanca donde viajaba la mujer y le comentó “te saludo, no te vayas, ya recibí tu carta”, esto mientras el mandatario le extiende la mano y ambos la estrechan, para finalmente el dirigente retirarse hacia su vehículo.

María Consuelo Loera Pérez, madre "El Chapo" Guzmán, acudió a saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Badiraguato.

Vía ⁦@mileniotv⁩ pic.twitter.com/IOMhZfKBvs — Azucena Uresti (@azucenau) March 30, 2020

Con información de Plumas Atómicas