México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó nuevamente este martes en contra de la periodista Carmen Aristegui, a quién acusó estar en contra suya y de estar alineada «sin duda» al grupo conservador.

«Decirle a Carmen Aristegui de que no es cierto de que ella no está ni en favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía, para hablar claro. Y no habría ningún problema que estuviera en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación del país, ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento de transformación. Si ella no cree en eso, es otra cosa, pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa y además tenemos mucha fe en el porvenir.

«No es un asunto personal, ella tiene pensamiento y está sin duda, alineada al grupo conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos que ha sido causante de las desgracias de los mexicanos», dijo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló a Carmen Aristegui de simular ser independiente, de no pertenecer a ninguno partido político, pero en realidad, afirmó, pertenece al bloque conservador y no es distinta a Carlos Loret de Mola.

Llamó a la población a no dejarse engañar de que un periodista es distinto a otro pues aseguró que es igual que en la política, «que se decía que un partido era distinto a otro, no, son iguales: unos corruptos-hipócritas y los otros corruptos-cínicos. Es lo mismo en el periodismo.

Enardecido y colérico, @lopezobrador_ hoy vuelve a vapulear a Loret y Aristegui. Su obsesión con ellos ya es enfermiza. Ojalá se enganchara de esa forma buscando resolver el drama social que hoy se vive en el país que dice gobernar. pic.twitter.com/yJR82rfka1 — Jorge Triana (@JTrianaT) February 22, 2022

«Por eso cuando dicen que son distintos Carmen y Loret yo digo ‘quién sabe’, políticamente hablando.

«Porque Loret, ¿qué escrúpulos puede tener? Ese es abierto, es como decía don Fidel Velázquez (líder vitalicio de la CTM) ‘soy charro y qué’, pero lo otro es la simulación, la supuesta objetividad. Entonces en momentos de definición, eso no, en términos políticos, no, hay mucha diferencia y mucha gente que se confunde con ese tipo de periodismo, que creen que son independientes, que no tienen partido, que no pertenecen a ningún partido, ¿Cómo no? Pertenecen al bloque conservador», acusó.

La respuesta de Carmen Aristegui: «Este país no puede ser envenenado»

Como respuesta, la periodista dijo en el noticiero Aristegui en Vivo, que no está “a favor ni en contra del presidente”, y calificó los señalamientos en su contra de Andrés Manuel López Obrador como “inapropiados e injustos”.

Asimismo, cuestionó la validez del uso que le da el presidente a los recursos públicos para colocar a una parte de la población en contra de un grupo de periodistas.

“El punto de crispación al que conduce el presidente no es algo que México merezca”, añadió.

Enfatizó que “este país no merece ser envenenado”, y sostuvo que el bienestar de la nación trasciende a los presidentes y comunicadores.

“Coincido en que es necesario para la democracia que se transparente todo lo que se tenga que transparentar en cuanto a la estructura de los medios, a los intereses de los medios, tanto políticos y económicos (…) Aquí somos un grupo de periodistas independientes que logramos, como pudimos, establecer esta empresa de comunicación para sortear la censura, el golpe de censura que tuvimos durante el gobierno de Peña Nieto y el veto que tuvimos durante todo ese sexenio, que nos obligó a hacer esto y a mí a convertirme en lo que nunca hubiera querido: a ser empresaria de medios para poder subsistir y tener un espacio donde desarrollar nuestro trabajo”, concluyó.

NO CONFUNDA GIMNASIA CON MAGNESIA: ARISTEGUI A AMLO "No todos somos Loret" dijo la periodista Carmen Aristegui al precisar quien y como se financia su medio, ante el insistente llamado de @lopezobrador_ "Aquí no tenemos a Roberto Madrazo, a Ricardo Salinas ni a Emilio Azcárraga" pic.twitter.com/YRW8Kbbiyi — Emeequis (@emeequis) February 22, 2022

Con Información de Comunicado