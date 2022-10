“¿Y qué hacían antes?: pues se protegía a unos y se perseguía a otros. Eso eran los acuerdos, acá no sucede eso y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito, cero impunidad, sea quien sea, lo he dicho muchas veces: mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuenta y sin hacer ningún pacto ningún acuerdo, no caer en contubernio”, aseguró.

Destacó que gracias a que su gobierno no ha pactado con criminales la oposición no tienen autoridad política para desacreditarlos.